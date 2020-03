Cresce il focolaio di Coronavirus a Torre del Greco: i contagi arrivano a 50

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cresce il numero delle persone positive al tampone del Coronavirus a Torre del Greco. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e convocato in seduta permanente a palazzo Baronale, ci sono infatti nove nuovi casi di contagio da Covid-19 tra i residenti della città vesuviana.

Salgono dunque a 50 i casi di cittadini positivi certificati dall’Asl Napoli 3 Sud e trasmessi al Coc di Torre del Greco: sono 20 gli ospedalizzati mentre 30 sono quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione senza sintomatologia o con sintomatologia lieve. «E’ doveroso – dice il primo cittadino di Torre del Greco – rivolgere un pensiero di gratitudine all’intero personale medico, infermieristico e sanitario locale e nazionale per l’immane lavoro di queste settimane. Continueremo nei prossimi giorni a monitorare ulteriormente la situazione della nostra città grazie anche al lavoro dei nuovi laboratori, attivati per l’analisi dei tamponi dell’Asl Napoli 3 Sud».