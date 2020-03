Coronavirus, un’altra vittima nel Vesuviano: morto anziano ricoverato al Cotugno

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Campania. Dopo la morte di un avvocato napoletano di 57 anni deceduto nella terapia intensiva del Cotugno, questa notte è morto un uomo di 86 anni residente a San Giorgio a Cremano ricoverato da quattro giorni in ospedale. È stato il sindaco Giorgio Zinno a darne notizia: «Oggi una famiglia, a cui vanno le nostre condoglianze, non potrà neanche dare l’ultimo saluto ad un padre, un marito, un nonno, perché la legge vieta le cerimonie funebri. La morte è già qualcosa di drammatico, ma quando arriva così violenta, inaspettata e portata da un virus che non si arresta anche a causa di ignoranti che continuano a trasgredire le norme, resta poco altro da aggiungere».

