Coronavirus, tre casi all’ospedale di Boscotrecase: sono di Torre Annunziata e Torre del Greco

Primo caso di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. L’uomo, un anziano di 82 anni, residente nella zona periferica della città, al confine con Pompei e Boscoreale, è risultato positivo al tampone ed attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Boscotrecase. Positiva anche una donna, moglie di un dipendente del Comune oplontino ed entrambi residenti a Torre del Greco. Anche lei è ricoverata all’ospedale di Boscotrecase.

«Per quanto riguarda la moglie del dipendente comunale – spiega il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione – il protocollo dell’Asl Napoli 3 Sud esclude il test con il tampone per i familiari della donna contagiata in quanto asintomatici. Stesso discorso per le persone entrate a stretto contatto con il dipendente comunale. I familiari verranno messi in quarantena obbligatoria e monitorati per quattordici giorni. Nel frattempo, poche ore fa, è stata effettuata la sanificazione degli uffici comunali. La situazione è sotto controllo, ma mi preme rinnovare l’appello ai cittadini. Attenetevi scrupolosamente alle misure disposte dal Governo: uscite di casa esclusivamente per comprovate esigenze. Solo in questo modo sarà possibile rallentare la trasmissione del contagio. L’Amministrazione Comunale – conclude – è vicina alle due persone contagiate e ai loro familiari ai quali non faremo mancare il nostro massimo supporto. Ci auguriamo che possano guarire al più presto».