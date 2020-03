Coronavirus, Striano chiude: stop a mercati, messe e persino al noto centro Falco Sport

By

Striano ha paura per il caso di Coronavirus rilevato ieri dai tamponi del Cotugno. E dopo la chiusura delle scuole e della quarantena all’intera palazzina del Parco Verde dove vive la donna 47enne contagiata, ora arriva una nuova ordinanza da parte del sindaco Antonio Del Giudice. Il primo cittadino, così come disposto anche dal Decreto emanato dal Governo, ha sospeso il mercato settimanale, le attività dei centri d’affollamento – tra cui spicca il Falco Sport frequentato da migliaia di persone – le chiese le funzioni religiose e tutte le altre attività che prevedono un pubblico importante. Le misure di prevenzione adottate dureranno al momento fino al 9 marzo per la prevenzione del contagio dal Covid-19.