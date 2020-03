Coronavirus, si moltiplicano i casi nel focolaio di Torre del Greco: 43 positivi

Altri due casi di tampone positivo al Coronavirus a Torre del Greco. Questo è quanto comunicato dal Centro operativo comunale presieduto dal sindaco della citta’ vesuviana Giovanni Palomba e riunito in seduta permanente nell’aula consiliare d palazzo Baronale. Da ciò che si apprende, entrambi i nuovi contagiati da Covid-19 sono a casa. Salgono a 23, dunque, i soggetti posti in isolamento presso la propria abitazione. Sono invece venti le persone costrette all’ospedalizzazione, per un numero complessivo pari dunque a 43 casi tuttora positivi tra i cittadini di Torre del Greco cosi’ come certificato dall’Asl Napoli 3 Sud.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE