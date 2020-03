Coronavirus, si complicano le condizioni del sindaco di Saviano: è intubato

Sono peggiorate, anche se ancora sotto controllo, le condizioni di Carmine Sommese, il sindaco di Saviano e chirurgo dell’ospedale di Nola risultato nei giorni scorsi positivo al Coronavirus. Ora l’ex consigliere regionale si trova intubato nella terapia subintensiva dell’ospedale di Avellino dove è stato portato quando ha cominciato a manifestare sintomi più importanti di dispnea. Al momento Sommese è però vigile e non corre imminenti pericoli.

Era stato lo stesso primo cittadino ad annunciare l’esito del suo tampone al Covid-19: «Nelle ultime ore ho avuto la conferma di essere positivo al Covid-19. Sto bene, ma dovrò rimanere in isolamento per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro. Per ovvie ragioni, chiunque abbia avuto contatti con me nelle scorse due settimane dovrà contattare immediatamente le Autorità sanitarie, allorquando dovessero manifestarsi sintomi comuni del coronavirus», aveva detto.