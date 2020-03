Coronavirus, si allarga il focolaio di Torre del Greco: i contagi sono 28

By

Sono tre i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco. È il dato registrato dal Centro operativo comunale presieduto dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, in seduta permanente nella sala giunta di palazzo Baronale. Sale così a 28 il numero complessivo di cittadini risultati positivi al Coronavirus, aggiornamento pervenuto al Coc a seguito delle consuete informazioni raccolte dall’Asl Napoli 3 Sud. Nello specifico, fanno sapere dal Comune, sono 17 i cittadini ospedalizzati, mentre 11 sono quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. «Si attende, al contempo – si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa del sindaco – l’esito dei diversi altri tamponi già praticati sul territorio e attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio».