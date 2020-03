Coronavirus, saranno allestite terapie intensive nell’ospedale Maresca

Attrezzare, in via temporanea ed eccezionale, alcuni reparti dell’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) con idonei posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l’emergenza legata al Coronavirus in Campania. È l’invito fatto pervenire in forma scritta dal sindaco della città vesuviana al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che in questa fase ci sta pensando ed è pronto ad ascoltare le istanze. Proprio a Torre del Greco, infatti, in questi giorni sono stati rilevati dieci casi di Covid-19.

