Coronavirus, primo caso positivo a Poggiomarino: è una donna anziana

C’è il primo tampone positivo a Poggiomarino. Una donna di 80 anni, ricoverata da qualche giorno all’ospedale di Sarno, è risultata infatti affetta dal Coronavirus. La pensionata era in ospedale per altri motivi quando poi sono insorti i sintomi del Covid-19. La verifica ha purtroppo dato esito positivo. Chiaramente il Comune sta predisponendo la quarantena per i contatti avuti dalla degente.