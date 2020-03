Coronavirus, primo caso nella Fca di Pomigliano: allertati tutti i lavoratori

Un addetto dell’area metrologia dello stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco è risultato positivo al tampone del Covid-19. Il lavoratore, secondo quanto confermato anche dalla multinazionale automobilistica, era assente dal lavoro già dal 5 marzo scorso, per cause legate alla Cig in atto nello stabilimento. L’azienda ha già attivato tutti i protocolli necessari e allertato i lavoratori che erano stati in contatto con il contagiato per avviare la procedura di isolamento. Secondo quanto si è appreso, il dipendente positivo al Covid19 lavora in un’area frequentata da pochi operai.

