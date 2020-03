Coronavirus, primo caso nel Vesuviano: è una 47enne di Striano

Il Coronavirus arriva anche nell’area vesuviana. Il primo caso si è registrato oggi e riguarda una 47enne di Striano. La donna si era recata in giornata al pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, dove era stata subito messa in isolamento. I tamponi arrivati in serata hanno dato esito positivo ed è stato immediatamente disposto il trasferimento presso l’ospedale Cotugno di Napoli a bordo di un’ambulanza di contenimento. In isolamento anche i familiari che a breve saranno sottoposti agli accertamenti insieme alle altre persone che hanno avuto contatti con la contagiata. Non è ancora chiaro se la donna sia rientrata di recente dalle zone in cui il Coronavirus è esploso nei giorni scorsi.

