Coronavirus, primo caso a Palma Campania: è una donna ricoverata a Nocera

«Pochi minuti fa siamo stati raggiunti dalla notizia di un tampone positivo al coronavirus di un nostro concittadino. La situazione è sotto controllo e stiamo provvedendo a tutte le procedure per la messa in sicurezza di tutti i cittadini che sono stati a contatto con il contagiato». Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Secondo quanto appreso il paziente è una donna 72enne ed è ricoverata presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Continua il primo cittadino: «Vi prego di mantenere la calma e di ascoltare il consiglio di rimanere a casa. Solo così possiamo uscire da questa emergenza». Adesso, come per tutti i tamponi positivi, c’è da ricostruiti i contatti della paziente e porre in quarantena chi è a rischio.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE