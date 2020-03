Coronavirus, partiti controlli serrati a San Giuseppe Vesuviano: non si entra e non si esce

Sono iniziati i controlli delle forze dell’ordine a San Giuseppe Vesuviano. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano, che «ringrazia gli uomini per tutto quanto faranno». «Vi ricordo che non è possibile lasciare il territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o di assoluta ed improcrastinabile necessità. Ci saranno sanzioni per i trasgressori e denuncia alla Procura competente», dice infine il primo cittadino.

