Coronavirus, Palma Campania rilancia il modulo da compilare per chi arriva dalla zona rossa

«Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso a Palma Campania, dal 7 marzo al 3 aprile, provenienti dalle zone rosse hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Comune di Palma Campania». A dirlo il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che allega il modello ed i numeri di telefono da contattare: la polizia municipale al numero 081.8207470, via email: pm@comune. palmacampania.na.it, via fax 0818241311, al dipartimento di prevenzione del distretto sanitario al numero 081.8286823 o direttamente allo stesso sindaco che pubblica il suo 333.3861324 su cui può essere contattato anche via WhatsApp. CLICCA QUI PER SCARICA IL MODULO.

