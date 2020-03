Coronavirus, ottavo caso a Poggiomarino: non ha avuto contatti con altri contagiati

È ufficiale l’ottavo caso di Coronavirus a Poggiomarino, il secondo in 24 ore nella cittadina vesuviana che tra l’altro aspetta ancora un tampone di una persona ricoverata con sintomi tipici del Covid-19. L’ultimo positivo, secondo quanto si apprende dal Coc comunale, è una persona anziana che al momento è in quarantena domiciliare. Ha i sintomi ma non la situazione respiratoria non preoccupa. Anche in questa fattispecie non c’è alcuna relazione con gli altri contagiati cittadini, dunque un “cluster” del tutto nuovo. Ieri la notizia del camionista di mezza età che è invece ricoverato in ospedale, così come un suo collega di cui si aspetta ancora la risposta dei test fatti direttamente in ospedale.

