Coronavirus, nel Vesuviano morte zia e nipote di 46 anni

Due decessi per Coronavirus a Torre del Greco. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba al termine del punto fatto con l’Asl Napoli 3 Sud al Centro operativo comunale istituito a palazzo Baronale. Si tratta di D.D.R. di 75 anni e di D.D.M. di 46 anni, zia e nipote, già in regime di ricovero ospedaliero. Sempre il Coc di Torre del Greco comunica anche che sono cinque invece i nuovi casi di tampone positivo al Covid-19.

Sono così complessivamente 31 i cittadini positivi così come certificato dalle autorità sanitarie. Nello specifico 20 sono i soggetti in ospedale, mentre restano sempre 11 quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. «Oggi è un giorno molto triste per Torre del Greco – afferma il sindaco Giovanni Palomba -. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. Siamo in un momento difficile per la nostra città, che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. Per questo che chiedo a ognuno di fare la propria parte con profonda responsabilità».