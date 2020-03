Coronavirus, isolamento anche a Brusciano: è il figlio della donna morta a Ottaviano

La prima vittima del Coronavirus nel Vesuviano allunga i suoi tentacoli a Brusciano. Non solo due palazzine in quarantena a Ottaviano, città di residenza dell’anziana deceduta, ma anche una a Brusciano, quella dove vive uno dei tre figli dell’84enne che si è spenta all’ospedale di Nola. Si è ancora in attesa dei tamponi, sia per i casi sospetti di Ottaviano che di Brusciano, ma anche se dovessero essere negativo, l’isolamento dovrà necessariamente continuare per 15 giorni a scopo preventivo.

