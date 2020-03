Coronavirus, il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Divieti disattesi, chiudo i locali»

«Sto riscontrando che alcuni pub non si sono adeguati alle norme emanate dal Governo. Procederemo a comminare tutte le sanzioni previste dalla legge, oltre alla sospensione dell’attività stessa. Stesso discorso vale per i bar». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, che aggiunge: «Sono vietate feste ed assembramenti. Se non dovessi riscontrare un immediato cambio di atteggiamento provvederò subito, senza esitazione alcuna, ad imporre misure ulteriormente rigide e restrittive. Giovani, cittadini, esercenti: tutti avvisati. Questo contesto non consente esitazioni nè atteggiamenti furbeschi ed irresponsabili», conclude.

