Coronavirus, il sindaco di Ottaviano chiude le scuole e manda a casa il personale Ata

Niente sospensione come nel resto d’Italia ma chiusura totale delle scuole. Lo ha fatto il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, attraverso ordinanza fino al 25 marzo, quindi anche per il personale amministrativo ed il personale Ata. Il primo cittadino chiarisce: «I dirigenti scolastici dovranno individuare il personale reperibile e comunicarlo al Comune. So che un identico provvedimento è stato adottato in altre zone d’Italia: prevedendo un ulteriore ritorno a Ottaviano da parte del personale scolastico finora impegnato al Nord, vi ribadisco l’invito a comunicare la propria presenza alla polizia municipale e a mettersi in isolamento».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE