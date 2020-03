Coronavirus, il paziente positivo di Cercola è residente a Torre del Greco

È nativo di Cercola dove ha vissuto fino a qualche anno fa, ma adesso vive a Torre del Greco ed il suo caso sarebbe correlato agli altri già emersi nella città corallina. Dunque, formalmente non c’è alcuna positività a Cercola come precedentemente comunicato da fonti della Regione Campania e dell’Asl di riferimento, bensì solo un legame di origine da parte del paziente. L’uomo sta bene ed in questo momento è in isolamento a casa. Nell’area vesuviana i malati accertato di Coronavirus sono 4 a Torre del Greco (tra cui quello nato e originario di Cercola), uno a Pomigliano, uno a San Giorgio a Cremano, uno a Striano.

