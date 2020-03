Coronavirus, i sindaci di Ottaviano e Somma Vesuviana annunciano nuovi casi in città

Con altrettante dirette sui social network i sindaci di Ottaviano e Somma Vesuviana, Luca Capasso e Salvatore Di Sarno, hanno annunciato due nuovi casi di Coronavirus nelle loro città. Per Ottaviano si tratta del quarto contagio, mentre a Somma Vesuviana i positivi arrivano a cinque. I due nuovi pazienti sono entrambi operatori sanitari della casa di riposo Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, dove tra ospiti e sanitari sono arrivati ieri ben 23 tamponi positivi, al momento l’area dopo Torre del Greco con il numero maggiore di casi. I sindaci hanno riferito che i due operatori sono in quarantena con le famiglie e che non hanno avuto contatti oltre quelli nella struttura anastasiana.

Il tampone è stato eseguito anche a chi frequenta il Santuario compreso il Priore Alessio Romano, anche se per tutti gli altri è per fortuna risultato negativo. Sono 9 gli anziani risultati invece positivi, un dato di 14 tra gli operatori sanitari e sociosanitari residenti in svariati comuni vesuviani tra cui Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Pollena Trocchia e l’area nolana. Dunque 23 positivi in un solo colpo, determinanti anche per le statistiche di ieri in Campania dove erano stati superati i 100 nuovi contagi ma a questo punto con un cluster altissimo proprio a Madonna dell’Arco.