Coronavirus, farmaco anti-artrite in sperimentazione all’ospedale di Boscotrecase

Un protocollo per sperimentare anche all’Asl Napoli 3 Sud il farmaco già usato in più casi di pazienti positivi al Covid-19, con soddisfacenti risultati, sia al Pascale sia al Cotugno. È quello sottoscritto dal direttore generale dell’azienda ospedaliera,Gennaro Sosto, e dalla Regione Campania, la cui direzione Salute era stata sollecitata in tal senso già nella serata di ieri anche dalla consigliera regionale e componente della commissione Sanità al consiglio regionale Loredana Raia che dice: «Sono in costante contatto con i familiari di alcuni cittadini dell’area vesuviana ricoverati all’ospedale di Boscotrecase e in attesa dell’esito del tampone eseguito ai loro cari». «Ora, grazie alla direzione strategica dell’Asl, alla Regione e soprattutto ai medici e al personale che hanno preso in carico i pazienti positivi al Coronavirus, – spiega – anche a Boscotrecase questo farmaco sarà utilizzato per la cura dei casi di Covid-19. Il farmaco è già stato ordinato insieme ai presidi tecnici necessari per l’infusione. Un nuovo tassello importante che si aggiunge ai tanti che in queste ore stanno componendo lo schema organizzativo, con l’unico obiettivo di fare fronte a questa drammatica emergenza».

