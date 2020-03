Coronavirus, effetto De Luca a San Giuseppe Vesuviano: 5 denunciati e messi in quarantena

Il nuovo decreto del governatore Vincenzo De Luca fa le sue “prime vittime” a San Giuseppe Vesuviano. «Pochissimi minuti fa, insieme alla Polizia Municipale ed agli agenti condotti dal Comandante Raffaele Tortora – spiega il sindaco Vincenzo Catapano – abbiamo individuato cinque soggetti che circolavano senza alcuna valida giustificazione per le strade della città. In questo momento, le persone individuate sono dinanzi alla Polizia Municipale che stanno provvedendo a notificare loro obbligo di quarantena per 14 giorni, per violazione dell’ordinanza regionale».

