Coronavirus, ecco tutti i numeri dell’area vesuviana città per città: contagi e decessi

ECCO L’ELENCO DELLE CITTA’: Torre del Greco: 28 positivi e un decesso; Castellammare di Stabia: 8 casi; Ercolano: 2; Ottaviano: 3 positivi, un decesso; Pompei: 8 casi e un decesso; Somma Vesuviana: 3 casi e un decesso; Palma Campania: 1; Casalnuovo: 3; Striano: 3 ed una guarigione; Trecase: 1 caso già guarito; Marigliano: 3; Terzigno: 3 casi e due decesso (uno residente a San Valentino Torio); Sant’Anastasia: 2; San Giorgio a Cremano 7 casi e un decesso; San Giuseppe Vesuviano: 7; Torre Annunziata 3; Gragnano: 3; San Sebastiano al Vesuvio: 1; Massa di Somma 1; Volla: 1; Pomigliano d’Arco: 4 casi e un decesso; Nola: 1; Portici 2 casi; Poggiomarino: 1 caso; Pollena Trocchia: 1 caso; Brusciano: 1 caso; Saviano: 1 caso (il sindaco Sommese). Tra le città vesuviane risultano avere zero contagi le sole città di Boscoreale, San Gennaro Vesuviano, Cercola, Boscotrecase.

Oggi, intanto, al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 339 tamponi di cui 14 risultati positivi mentre al centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati analizzati 16 tamponi di cui 6 risultati positivi”. È questo l’ultimo aggiornamento comunicato, questo pomeriggio, dall’Unita’ di Crisi della regione Campania. In totale, quindi, i nuovi positivi salgono a venti mentre i tamponi svolti nella giornata di oggi sono 355. Al momento in Campania i positivi al Covid-19 sono 956.

Sono 936 i casi positivi al Coronavirus in Campania. I morti sono 29, mentre 41 i guariti. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 504 (di cui 260 Napoli città e 244 Napoli provincia); provincia di Salerno: 157; provincia di Avellino: 132; provincia di Caserta: 116; provincia di Benevento: 13. Altri 14 casi sono in fase di verifica.