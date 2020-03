Coronavirus, è ufficiale il secondo caso a Poggiomarino: il paziente non è grave

È ufficiale il secondo caso di Coronavirus a Poggiomarino. Si tratta di un paziente giovane che si trova ricoverato sotto osservazione ma che non presenta sintomi importanti se non febbre. L’ufficialità è arrivata dal Coc comune di Poggiomarino dopo che ieri si erano diffuse – direttamente da fonti Asl – notizie di un esito invece negativo del tampone faringeo. Adesso saranno predisposte le ordinanze per la quarantena dei familiari e dei contatti avuti dall’uomo nell’ultimo periodo. Il primo caso di Poggiomarino risale alla settimana scorsa. La paziente, una donna anziana, è ricoverata in condizioni stabili e sembra stia rispondendo bene alle cure.

