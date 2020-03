Coronavirus e supermarket, a Palma Campania si fa sul serio: controlli dei vigili nelle attività

Niente assembramenti nonostante l’assalto ai supermercati che si sta consumando un po’ ovunque. A Palma Campania a gestire le code sono gli agenti della polizia municipale. «Sono in corso i controlli della nostra Polizia Municipale negli esercizi commerciali per verificare il rispetto del Dpcm. Si raccomanda calma e collaborazione», ha commentato il sindaco Nello Donnarumma in riferimento alle misure per ridurre il contagio da Coronavirus.

