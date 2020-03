Coronavirus, due insegnanti della scuola del Vesuviano sono in condizioni critiche

By

Sono ricoverate in terapia intensiva al Cotugno, intubate, ed in condizioni critiche. Questo il quadro di due colleghe insegnanti della scuola di Torre del Greco che si è rivelato uno dei focolai del Coronavirus. A comunicarlo il Centro operativo comunale attivato nella città vesuviana che continua la propria attività di monitoraggio e raccolta delle informazioni diramate dalle autorità sanitarie. Proprio dalla scuola Don Bosco Assisi è partito un picco di contagi al Covid-19 che ha coinvolti docenti da Striano a San Valentino Torio, fino a Trecase e Castellammare di Stabia oltre a insegnanti del posto, due delle quali sono appunto gravi in ospedale.