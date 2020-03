Coronavirus, donna positiva a Trecase: è una collega della maestra di Striano

By

«È una cittadina di Trecase risultata positiva al coronavirus. Il caso è stato accertato in serata all’ospedale di Boscotrecase e la signora sarà a breve trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli per le consequenziali verifiche». Ad annunciarlo è il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca. Secondo quanto appreso anche la donna, di origini indiane, sarebbe una collega della maestra 47enne di Striano.

De Luca continua: «Immediatamente è stato avviato il protocollo ministeriale per i casi positivi. Si invitano i cittadini ad osservare strettamente e rigorosamente le misure precauzionali ed igienico sanitarie indicate dalla Presidenza del Consiglio». Tamponi saranno effettuati anche sui familiari della donna e su tutti i contatti. La donna si trovava in quarantena da quando era stato accertato il caso a Striano ed i primi tamponi erano risultati negativi. Ora il virus si è manifestato.