Coronavirus, decine di denunce di polizia municipale e carabinieri a Poggiomarino

Decine di denunce anche a Poggiomarino per chi ha trasgredito in questi giorni al Decreto del Governo per ridurre il contagio da Coronavirus. I controlli sono effettuati dalla polizia municipale e dai carabinieri che sul territorio stanno lavorando in squadra. «Stiamo collaborando tantissimo anche con il commissario prefettizio – fa sapere il comandante della polizia municipale, Rita Bonagura – purtroppo ci sono ancora persone che scendono da casa anche senza situazioni di reale necessità. Per loro è stata proposta la quarantena così come disposto dall’ordinanza della Regione». Ma Poggiomarino ha anche altri problemi per cui è impegnato anche il comando: «Con la Misericordia è stato avviato il progetto di sostegno ad anziani e disabili che in questa fase così delicata non possono lasciare l’abitazione, inoltre è partito anche un progetto di spesa solidale per chi non è in grado di fare fronte all’attuale emergenza sanitaria che per tanti è anche economica».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE