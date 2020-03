Coronavirus, cura Ascierto anche all’ospedale di Boscotrecase: estubati due pazienti

Buone notizie in merito al Coronavirus dall’ospedale di Boscotrecase. Le novità riguardano in particolare il cosiddetto “protocollo Ascierto”, che anche nel nosocomio boschese ha portato ad estubare due pazienti che si trovavano in gravi condizioni. Intanto scrive Il Mattino che è atteso nella giornata di oggi l’arrivo di sanitari tedeschi che sarebbero subito al lavoro. Al Covid Hospital di Boscotrecase sono arrivati altri farmaci ed è stato attivato il protocollo Ascierto, che sta dando i suoi primi frutti. Due dei dieci pazienti intubati sono in fase di estrazione, con la dovuta cautela e le dovute precauzioni. Dieci pazienti attualmente in terapia intensiva non manifestano più sintomi, sebbene siano ancora positivi al virus.

