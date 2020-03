Coronavirus, controlli più duri a San Giuseppe Vesuviano: «Nessuno pranzi dai parenti»

«Ho chiesto alle forze dell’ordine controlli più serrati e rigorosi nel weekend. Non possiamo permetterci alcuna deroga. Siamo appena all’inizio», ha fatto sapere il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «La gente non deve stare in strada senza motivo di legge e sabato e domenica non ci deve essere nessuna riunione di pranzo o cena nelle case di parenti ed amici».

