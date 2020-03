Coronavirus, contagiato commercialista di Pompei: è il figlio della donna positiva a Eboli

Per fortuna era in quarantena nella sua casa di Scafati da quando la madre era risultata positiva al Coronavirus, e ieri è arrivato il suo tampone che ha accertato il Covid-19. Si tratta di un commercialista di 44 anni di Pompei che per adesso può restare a casa visto che le sue condizioni non sono preoccupanti. La madre del professionista è la 71enne pompeiana che era ricoverata nel centro di riabilitazione nel Salernitano per poi essere ricoverata ad Eboli con il Coronavirus. Anche altre due pazienti che si trovavano nella stessa stanza della donna sono poi risultate positive.

