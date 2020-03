Coronavirus, contagiata dottoressa dell’Asl: via alla sanificazione degli uffici

By

Contagio all’Asl di Torre Annunziata. È una neurologa 60enne residente a Gragnano che già da una settimana non andava a lavorare proprio per sintomi influenzali. Ieri il tampone che ha accertato la positività al Coronavirus. La professionista è residente a Gragnano, ed è il primo caso nei Monti Lattari. Nell’Asl torrese di via Fusco è intanto scattata la sanificazione dei locali.