Coronavirus, in centinaia al supermercato notturno: assalto al Carrefour di Pompei

Dopo l’annuncio della “zona protetta” anche a Pompei è scattato l’assalto notturno ai supermercati per fare provviste. Chiaramente, seppur senza motivo, si è approfittato delle attività commerciali aperte fino all’orario notturno, come il Carrefour di Via Plinio dove si sono riversati in centinaia con tanto di code all’ingresso così come avvenuto nel caso del supermercato Piccolo di Pomigliano. Tutto a sprezzo del divieto di assembramenti e del fatto che il movimento di merce sarà garantito nonostante le misure per ridurre il contagio da Coronavirus.

