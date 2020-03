Coronavirus, c’è il primo contagio anche a Sant’Anastasia: è un anziano

Adesso sono pochissimi i centri del vesuviano dove non sono presenti casi accertati di Coronavirus. All’elenco si aggiunge purtroppo anche Sant’Anastasia dove i tamponi di questa mattina hanno confermato un caso di Covid-19 per un anziano già ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Ora, come in tutti gli altri episodi, si dovrà ricostruire la rete dei contatti per la quarantena.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE