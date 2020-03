Coronavirus, azienda di Ottaviano all’opera per donare mascherine alle città vesuviane

Grazie al forte know-how nella lavorazione dei tessuti, la Dress & Company srl ha deciso di dar un contributo, seppur piccolo rispetto all’emergenza in corso, al suo Paese, convertendo parte della produzione di abbigliamento per la realizzazione di mascherine protettive con tasca per filtro. Tale operazione, già partita e messa a regime, assicurerà al sistema 10.000 mascherine al giorno, con numeri in continua crescita, distribuite in lotti di 5.000 pezzi ciascuno. Di queste la storica azienda napoletana di Ottaviano ha deciso di donare una parte ai Comuni dell’area Vesuviana.

L’intera produzione verrà realizzata internamente ed attraverso l’indotto locale dell’Azienda. La Dress & Company srl, dal dopoguerra attiva sul mercato internazionale, produce in conto terzi capi di abbigliamento per diversi gruppi ed è titolare di due Brand, Neverbethesame e Shiki. In conformità ai decreti legge emanati dal Governo, la produzione utilizzerà cotone lavabile con tasca per filtro interno estraibile e riutilizzabile a seguito di disinfezione con alcool o altro disinfettante. Le mascherine saranno disponibili su tutto il territorio nazionale secondo disponibilità. «Dato il momento di emergenza per la diffusione del Coronavirus abbiamo deciso di affiancare alle collezioni per i vari brand, la produzione di mascherine protettive», ha dichiarato il Sales Manager dell’azienda, Armando Caldarelli.