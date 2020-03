Con la stessa delibera che ha predisposto l’ospedale di Boscotrecase come centro del Vesuviano per il Covid-19, la direzione Asl Napoli 3 predispone il nosocomio di Pollena Trocchia quale secondo Coronavirus hospital nel caso il solo presidio di Boscotrecase per alto afflusso di pazienti o per il mancato contenimento dell’epidemia non fosse sufficiente.

