Coronavirus, altro caso nel Vesuviano: è il terzo in due giorni

Salgono a 38 i contagiati dal coronavirus in Campania. Sette i nuovi casi su un totale di 90 tamponi esaminati: due a Napoli; altrettanti in provincia di Caserta, a Bellona, e in quella di Salerno, a San Valentino Torio (un uomo che avrebbe avuto contatti con la donna di Striano) e Agropoli (anche qui entrato in contatto con una donna risultata positiva l’altro giorno); uno a Torre del Greco. Non è ancora chiaro se questo caso sia da collegare alla docente di Striano che insegna appunto nella città torrese. Adesso, come di prassi, si attende l’esito delle controanalisi e la conferma o meno da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

