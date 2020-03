Coronavirus, altre 3 vittime all’ospedale di Boscotrecase: ma aumentano anche i guariti

By

Altri tre morti a Boscotrecase si tratta di pazienti originari di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano e Marigliano. In particolare uno paziente è morto ieri in tarda serata, mentre gli altri due nel corso della mattinata. Le vittime sono un cittadino di Torre del Greco di 84 anni, uno di San Giorgio a Cremano di 74 anni ed uno di Marigliano di 61 anni. Tutti soffrivano già di altre patologie importanti prima di contrarre il Covid-19. Ma dall’ospedale di Boscotrecase arrivano anche buone notizie con l’aumento di guariti e di persone che stanno lasciando la terapia intensiva e subintesiva, tant’è che nel nosocomio si sta per realizzare un reparto da dedicare alla riabilitazione polmonare dei pazienti.