Coronavirus all’ospedale di Boscotrecase: «Ecco la reale situazione attuale»

«Ci sono 41 pazienti ricoverati di cui 7 intubati e 34 in subintensiva. Di questi ultimi 11 sono in via di guarigione e probabilmente la prossima settimana potranno lasciare la struttura. Tra oggi e domani i medici tenteranno di estubare altri 2 pazienti per i quali si registrano segnali positivi. Sono tutti negativi i primi 25 risultati dello screening partito ieri per gli operatori sanitari dell’ospedale e che continuerà nei prossimi giorni. Intanto cresce ancora la squadra di medici e infermieri presenti nella struttura. Oltre a quelli già arrivati da altri ospedali della Regione si aggiungeranno oggi 2 rianimatori e 2 infermieri provenienti tutti dalla Germania tramite la Protezione Civile Nazionale. I quattro operatori tedeschi sono alla ricerca di un posto cui alloggiare. Facciamo appello alla grande generosità di chi possiede case, B&B o alberghi disponibili, a Boscotrecase o nei paesi limitrofi. Diversamente provvederemo comunque a garantire la massima assistenza ai quattro operatori e a tutti quelli che arriveranno». Ad informare sulla situazione dell’ospedale di Boscotrecase dedicato al Covid-19 è il sindaco della cittadina vesuviana, Pietro Carotenuto.

