Coronavirus al centro dialisi: 40 tamponi tra Ottaviano, Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano

Sono una quarantina le persone a cui nella giornata di ieri è stato effettuato il tampone per il Coronavirus i cui risultati si conosceranno tra oggi e domani. Tutto è scattato dal caso positivo di una donna di San Giuseppe Vesuviano, e di un suo familiare, che come sempre nei giorni scorsi ha effettuato la dialisi in un centro sangiuseppese. Subito dopo è scattata la caccia ai medici ed ai pazienti tutti adesso in quarantena preventiva ed in attesa dell’esito dell’esame. Una quindicina di persone sarebbero di Ottaviano, altrettanti di San Giuseppe Vesuviano e altri tra Poggiomarino e Terzigno.

