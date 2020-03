Coronavirus, a Trecase in tre tornati da Milano: si sono autodenunciati al Comune

Nella giornata di oggi, presso il bene confiscato di via Antonio Sciesa, 46 adibito a sede del Gruppo Volontari della Protezione Civile del Comune di Trecase, si è svolto il terzo briefing operativo tra i responsabili di tutte le funzioni di supporto del Coordinamento Operativo Comunale (C.O.C.), la cui istituzione è stata disposta con decreto sindacale n.8509 del 06/03/2020. Il sindaco Raffaele De Luca, a seguito del D.P.C.M. del 08/03/2020 e della Ordinanza n. 8 dell’8/03/2020 del Presidente della Regione Campania, ha diramato una comunicazione alla cittadinanza, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sui Social e diffusa attraverso anche attraverso un volantino in cui sono sintetizzate le misure più importanti adottate dalle richiamate Autorità. Gli operatori della protezione civile ne hanno curato la diffusione sul territorio. È stato, inoltre, predisposto un Registro per l’annotazione delle segnalazioni volontarie delle persone provenienti dalle zone “a rischio”. Al momento sono pervenute n. 3 “autodenunce”. Sono state, altresì, contattate telefonicamente tutte le famiglie che si trovano in “quarantena domiciliare” disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3, i cui componenti affermano di essere in buone condizioni. Le condizioni di salute della concittadina attualmente ricoverata presso l’Ospedale “Cotugno” di Napoli restano stazionarie. In mattinata ha, comunque, avuto modo di tranquillizzare i figli minori attraverso una videochiamata.

Nel giorno della Festa delle donne hanno voluto trascorrere alcune ore con gli operatori del COC anche la presidente del Consiglio Comunale di Trecase, Mafalda Teresa Matrone e l’assessore Anna Fusco che all’unisono hanno espresso vicinanza alle famiglie in quarantena ed hanno sollecitato i cittadini a rispettare le norme di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Giuseppe Conte, e dal Presidente della Regione Campania, on.le Vincenzo De Luca. Il sindaco Raffaele De Luca dichiara: “La situazione, pur nella sua gravità, è da noi monitorata ora per ora. Ringrazio la polizia locale, la protezione civile e l’Asl Napoli 3 Sud per la preziosa opera svolta nell’interesse della collettività. Raccomando a tutti i cittadini di rispettare le misure di prevenzione e precauzione igienico – sanitarie. Confido nel senso di responsabilità di tutti, anche per evitare le sanzioni penali previste”.