Coronavirus, a Torre del Greco 20 contagi e un morto: la città teme la quarantena totale

Due nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco. È quanto comunicato dall’unità di crisi della Protezione Civile regionale alla Centrale operativa comunale riunita in seduta permanente nella sede del Comune vesuviano. Il numero complessivo dei cittadini risultati positivi al tampone per il Coronavirus sale dunque a quota 19, ai quali va aggiunto il pensionato di 72 anni deceduto nei giorni scorsi. «Dall’esame dei dati pervenuti e al vaglio dei componenti del Coc – si legge in una nota diramata dal portavoce del sindaco Giovanni Palomba – è emersa una diffusione del contagio in maniera paritaria ed uniforme tra tutte le fasce di età, che non sembra risparmiare neppure i più giovani. Sono, infatti, sei i casi accertati nella fascia di età tra i 19 e i 35 anni». Continua intanto l’attesa anche sugli esiti degli altri tamponi praticati sul territorio. «Sulla base delle informazioni rilevate e alla luce dei dati riscontrati in questi giorni di intensa attività – dichiara il primo cittadino – è doveroso ritenere che la situazione non è sicuramente delle più semplici. A ciò va aggiunto che registriamo sempre più la presenza di cittadini in strada, contrariamente alle chiare disposizioni normative, con maggiori conseguenze di esposizione a rischio di contagio». In città, dunque, si continua a temere l’isolamento anche se finora la Regione ha escluso una misura simile.

