Coronavirus a Striano, tutti negativi i tamponi ai medici dell’ospedale di Sarno

Sospetti casi di coronavirus a Sarno: tamponi negativi per medici e infermieri. Stanno bene anche tutti i familiari della professoressa di Striano. Buone notizie dall’ospedale di Sarno dove in questi giorni ci sono stati vari casi sospetti di coronavirus che ha portato medici e infermieri del Villa Malta a finire in quarantena e sottoposti ai test del tampone. Il personale sanitario è risultato negativo al contagio del covid 19, almeno per quanto riguarda i controlli effettuati ieri tra Sarno e Striano. I medici e gli infermieri avevano prestato soccorso all’insegnante di Striano risultata poi positiva alla malattia. Negativi anche i tamponi per i figli e il marito della donna, così come per altri familiari. A proposito della docente strianese, la quale è tutt’ora ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli, le sue condizioni cominciano a migliore.

