Coronavirus a Striano, torna a casa la docente contagiata 20 giorni fa

Sta molto meglio ed ha lasciato l’ospedale tornando a casa. È la docente 47enne di Striano, prima contagiata nella cittadina agrovesuviana. Una buona notizia nel giorno in cui è purtroppo morto il suo collega di San Valentino Torio ed originario di Terzigno, Raffaele Bifulco. Ora la donna è finalmente nella sua abitazione, nella palazzina che venne messa in quarantena dal sindaco Antonio Del Giudice. Per fortuna nessuno dei suoi familiari venne trovato positivo ai tamponi, segnale che ha sempre lasciato intendere che il contagio fosse partito dalla scuola di Torre del Greco dove poi si è rilevato un focolaio.