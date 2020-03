Coronavirus a Striano, il sindaco mette un isolato in quarantena e chiude le scuole

Provvedimenti immediati a Striano per il caso di Coronavirus confermato nella serata. Una donna di 47 anni è risultata positiva al tampone e dall’ospedale di Sarno è stata trasferita al centro specializzato del Cotugno a Napoli. Il sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, ha emanato due ordinanze d’urgenza, mettendo in quarantena non solo i familiari della donna contagiata ma l’intero edificio dove vive. Inoltre, per oggi 3 marzo, le scuole di tutto il territorio cittadino resteranno chiuse in attesa di successive disposizioni.

Intanto sono circa 60 le persone in isolamento: non solo i familiari ed i vicini a Striano ma anche altri pazienti e personale sanitario dell’ospedale di Sarno. La donna è un’insegnante di una scuola di Torre del Greco e l’isolamento è stato disposto anche per chi ha frequentato il plesso nei giorni scorsi. Non è ancora chiaro come la donna sia rimasta contagiata dal Covid-19.