Coronavirus a Pomigliano, tre persone in quarantena: due sono negative ai test

Due cittadini di Pomigliano d’Arco, che erano in quarantena per eventuale rischio di contagio, sono risultati negativi dopo aver effettuato il tampone; per una terza persona, attualmente in quarantena, si è tuttora in attesa dei risultati che giungeranno domani. Al momento non è chiaro se queste persone sia entrate in contatto con l’unico caso accertato in città, una persona entrata in contatto con l’avvocato “paziente 1” a Napoli. Da fonti del Comune, dunque, viene fatto sapere che ad oggi, oltre al soggetto risultato positivo (anche lui in quarantena e senza alcun sintomo) non ci sono altri casi sul territorio.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE