Coronavirus a Poggiomarino, camionista ricoverato in ospedale: è il settimo caso

Continua il contagio da Coronavirus nell’area vesuviana. Oggi si è appreso del tampone positivo di un camionista di mezza età che è stato ricoverato in ospedale per i sintomi del Covid-19. Secondo quanto appreso mostrava febbre alta e qualche problema respiratorio tipico della polmonite causata dal virus. I casi a Poggiomarino diventano dunque sette con oltre 90 persone poste in totale in quarantena perché hanno avuto contatti con i casi risultati positivi. Solo nella giornata di ieri altre due persone aveva ricevuto notizia del test positivo, mentre sempre secondo quanto appreso anche un collega dell’autotrasportatore ricoverato sarebbe in attesa di conoscere l’esito del tampone effettuato.

