Coronavirus a Palma Campania, l’anziana contagiata in video: «Sto bene, passerà»

«Sto bene, ogni giorno meglio. Passerà per me e passerà per tutto il mondo». Appare in video la 72enne di Palma Campania, unico caso di Coronavirus in città. E lo fa mettendoci dunque la faccia per dire che contro il Covid-19 si può lottare anche se non si è più giovanissimi. N.F., una vita d’artista, ha appreso di essere affetta dal virus una settimana fa ed è rimasta in isolamento domiciliare perché le sue condizioni non si sono mai aggravate in maniera importante.

Nel breve filmato sul proprio profilo Facebook la donna appare in buona salute, truccata e con tanta voglia di vivere. Rivolge l’appello ormai globale: “Restiamo a casa”. Ed è lei a voler dare forza a tutti. Tanti i commenti al video da parte di concittadini e non, contenti del fatto che la 72enne stia piuttosto bene nonostante l’aggressivo Coronavirus.