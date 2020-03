Coronavirus, a Ottaviano sospeso il mercato e vietati i cortei funebri

Scelte dolorose per evitare il contagio ed in linea con il decreto del Governo per limitare la diffusione del Coronavirus. Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha annunciato ieri di avere incontrato «i medici di famiglia, che ringrazio per la disponibilità e lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Sono un autentico presidio di informazioni e assistenza, nonostante le difficoltà. Insieme vi ribadiamo la raccomandazione di rispettare le regole sull’igiene e le distanze e di non affollare le sale d’aspetto dei medici, ma di telefonare. Potete telefonare a qualsiasi orario, ma evitate di andare di persona negli studi medici. Oggi ho inoltre provveduto a sospendere il mercato settimanale del sabato fino al 15 marzo e a vietare i cortei funebri».

